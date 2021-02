AEX kopen of puts aandelen schrijven

De aandelenmarkten zullen vandaag een herstelbeweging maken, maar van een betrouwbare omslag is nog geen sprake.

In de premarket staan de Europese indices tot 0,7% in de plus. Ook de Amerikaanse indices staan hoger, maar de winsten van 0,4% zijn niet krachtig genoeg na de verliezen van vrijdag. Een dagwinst van minimaal 0,7% zou positief zijn.

Menigeen voelt zich ongemakkelijk bij de snelheid waarmee de Chinese economie de Amerikaanse bezig is in te halen. Door de coronacrisis is het verschil in ontwikkeling tussen beide landen toegenomen. Dat kan echter snel kenteren als de exportkansen van China verslechteren door de coronacrisis en een duurder wordende yuan. Dit komt tot uitdrukking in de daling van de PMI voor middelgrote bedrijven naar 51,5 in januari van 52,7 in december.

Azië is hoger, wat eerder aan technische dan aan fundamentele factoren moet worden toegeschreven. Nikkei +1,6%, Shanghai +0,5%, Sensex +1,9%, Hong Kong +2,2% en Australië +0,8%.

Euro/dollar 1,2130. Euro/yuan7,8365. Goud +1,1% op 1.865,84. Zilver +6,3% op 28,70. Brent+0,6% op 55,34 dollar. Duitse Bunds +0,02 op min 0,55%. US Bonds -0,01 op 1,08%.

Verwachtingen

Deze week zullen enkele belangrijke kwartaalcijfers worden gepubliceerd. Hoe lager de RSI, hoe groter de kans op een positieve reactie. AEX-aandelen met een lage RSI (van 30 tot 50):

AEX

De chart voor de AEX ziet er op he oog positief uit met een stijgende trend en een goede ondertoon elders in de wereld. Het ideale koopmoment heeft zich nog niet aangediend op basis van de RSI en de Bollinger Bands. Misschien is het een idee om puts te gaan schrijven van AEX-aandelen met een lage RSI, vooropgesteld dat men het op levering kan laten aankomen.

