AEX krabbelt weer wat op

De AEX is dinsdag licht hoger geopend. Na vijftien minuten handelen stond de AEX 0,5% hoger op 899,07 punten. Er was een afwachtende opening verwacht, maar het Damrak koos voorzichtig toch de weg omhoog na de verliezen van maandag. Gisteren sloten de S&P 500 en de Nasdaq fors lager. Nvidia en Broadcom kregen zware klappen.

De AEX verloor gisteren 0,7% op 894,84 punten. De AEX sloot daarmee onder de 900-puntengrens. Zorgen over de Chinese AI-tool DeepSeek trokken de index naar beneden. Beleggers vrezen een knappende AI-bubbel door de gratis Chinese chatbot. In de middaguren trad wel enig herstel op. De chipaandelen waren de gebeten hond op het Damrak. ASML, Besi en ASMI moesten respectievelijk 7,0, 8,2 en zelfs 12,2% inleveren. Aan de positieve kant bij de hoofdfondsen stonden UMG (+7,3%) en DSM (+4,0%). ASML opende 1% hoger.

Positief was dat het Duitse techbedririjf SAP vanmorgen met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam. SAP specialiseert zich in bedrijfssoftwareoplossingen. Ook de omzetverwachting voor het lopende jaar is wat naar boven bijgesteld.

ASML publiceert zijn jaarcijfers op woensdagochtend. Bij de Veldhovense chipmachinefabrikant gaat de aandacht sterk uit naar de verwachtingen ten aanzien van China, handelsrestricties en de mate waarin het bedrijf verwacht te profiteren van de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Shell opent donderdag de boeken. Het olie- en gasconcern kwam eerder deze maand al met een voorlopige kwartaalupdate.

Op woensdag en donderdag komen er rentebesluiten van zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de Europese Centrale Bank.Verwacht wordt dat de Fed de rente ongewijzigd laat. Naar verwachting verlaagt de ECB wel het belangrijkste rentetarief, namelijk met 25 basispunten. De inflatie in het eurogebied zwakt steeds verder af richting de doelstelling van 2 procent en dat biedt de ECB ruimte voor meer renteverlagingen om de kwakkelende economie te stimuleren.

De S&P 500 daalde maandag 1,7%, de Dow Jones index won daarentegen 0,7%. De Nasdaq sloot liefst 3,1% lager. Zwaargewicht Nvidia noteerde liefst 16,9%t lager en rivaal Broadcom verloor 17,4%.Techbedrijven Meta, Microsoft en Tesla komen woensdag met cijfers. Meta en Microsoft investeren fors in AI.Donderdagavond is het de beurt aan Apple.

“Beurslieveling Nvidia, het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld, verloor $589 miljard na een koersdaling van 17%. Het is de grootste waardedaling van een bedrijf op één dag. Grote koersdalingen hebben we vaker gezien, ook bij Nvidia, maar dan als gevolg van kwartaalcijfers of een hele bijzondere gebeurtenis, zoals het begin van de coronapandemie. Ook de koersen van andere, AI-gerelateerde bedrijven lagen onder druk (Siemens Energie verloor bijvoorbeeld 20%) door de ‘schok’ die DeepSeek in de IT-wereld veroorzaakt”, zegt Simon Wiersma van ING.

De Japanse beurs verloor 2,5% als gevolg van stevige verliezen bij halfgeleideraandelen. De beurzen in Shanghai en in Hongkong waren gesloten vanwege het Chinese nieuwjaar.

