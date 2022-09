AEX krijgt dreun van inflatie

De aandelenmarkten zijn weer helemaal in de ban van de inflatie. Koersen staan onder zware druk.

Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG: “De consumentenprijzen in de VS blijven hoog en er is geen vooruitzicht op verbetering. De Fed zal waarschijnlijk bevestiging zien van zijn beleid en zal het beleid volgende week verder verkrappen. Het is vrijwel zeker dat de rente bij de volgende Fed-vergadering zal stijgen, dat kunnen we zien aan de markt. In Europa kelderde onder meer de DAX na de bekendmaking van de consumentenprijzen. De dollar stijgt snel in waarde en zet de Euro al onder druk, de goudprijs verliest aan momentum en daalt richting 1700 US dollar.” Het zijn echt tradersmarkten. Wat vandaag een hausse-motief is, is morgen reden voor lagere koersen.

Dollar/yen is hard op weg naar de 145, het laagste niveau sinds 1998. Dollar/yen is de afgelopen 12 maanden met 31,5% gestegen, maar dat is niets vergeleken met de stijging van de dollar/Turkse lira met 116% in dezelfde periode. Euro/dollar is 0,9950.

Amerikaanse futures proberen wat van het verlies van gisteren goed te maken met een daling van de Dow van 3,9% en een verlies voor de Nasdaq van 5,2%. Azië is lager. Nikkei, Hong Kong en Australië staan 2,5% in de min. Shanghai staat 1% lager.

Brent -0,5% op 92,73 dollar. Goud -0,2% op 1.714 dollar. Rentes iets hoger. Duitse Bunds 1,7240%. US Bonds 3,4236%.

AEX durfde aanval op 700 niet aan

