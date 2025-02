AEX krijgt record langzaam weer in zicht

De AEX is dinsdagochtend licht hoger van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,3% hoger op 934 punten. Het record voor de Amsterdamse hoofdindex ligt op 949,14 punten en die stand komt langzaam weer in zicht.

Een opvallende stijger was DSM-Firmenich. Het heeft Feed Enzymes Alliance verkocht aan partner Novonesis voor 1,5 miljard euro. Ondanks de verkoop van de Feed Enzymes Alliance zal Novonesis de voedingsenzymen blijven leveren aan de Animal Nutrition & Health activiteiten van DSM-Firmenich. Deze tak van het bedrijf zal worden afgesplitst van DSM-Firmenich. Het aandeel DSM-Firmenich steeg 4%.

De Verenigde Staten gaan de importtarieven op aluminium en staal verhogen naar 25%, zo werd afgelopen nacht bekend. President Trump heeft daartoe een decreet ondertekend. Ook overweegt Trump om de tarieven te verhogen voor de import van auto’s, chips en medische apparatuur. Australië krijgt wel een uitzonderingspositie. ArcelorMittal verloor bij opening 0,2%.

“Trump kondigde gisteren importheffingen aan van 25% op staal en aluminium. Een datum en mogelijk vrijgestelde landen werden niet genoemd. Inmiddels is duidelijk dat de heffingen per 12 maart ingaan en Australië wordt uitgezonderd. Fijn voor Australië, minder goed nieuws voor de rest. Gisteren haalden Europese beleggers nog hun schouders op over de laatste dreiging van Trump. Als een kind dat al vaker een waarschuwing heeft gehad voor z’n gedrag, maar nog niet is gestraft. Beleggers schatten zijn dreiging in als niets meer dan een onderhandelingstactiek”, zegt Simon Wiersma van ING.

Deze week publiceren heel veel bedrijven hun cijfers over het laatste kwartaal. In Nederland zijn dat:onder meer Adyen, ABN Amro, Unilever, Ahold Delhaize, Randstad, Heineken, Flow Traders, BAM en Arcadis Met name woensdag en donderdag worden drukke dagen. In het buitenland openen onder meer Coca-Cola, Cisco, BP, Siemens en Nestlé de boeken.

De AEX sloot maandag op 931,73 punten, een plus van 0,8%, ondanks mogelijke heffingen op aluminium en staal. De Europese staalbedrijven kwamen de schok alweer snel te boven. ArcelorMittal verloor 0,6%. na een veel hoger openingsverlies. Aperam steeg in de Midkap zelfs 0,4%. ASMI was met een plus van 3,4% de grootste stijger in de AEX.

De Stoxx Europe 600 index steeg gisteren 0,6% naar 545,92 punten en tikte daarmee een all time high aan. De Duitse DAX klom 0,6% naar op 21.911,74 punten en dat was ook een nieuw record..

De S&P 500 sloot maandag 0,67% hoger, de Nasdaq steeg met 0,98% en de Dow Jonesklom met 0,38%. Metaalbedrijven profiteerden van de aankondiging van Trump dat hij de importtarieven op aluminium en staal zou gaan verhogen naar 25 procent.

De Japanse beurs noteerde vanochtend vrijwel vlek. De Hang Seng in Hongkong stond daarentegen 1% lager.

