AEX krijgt zetje door lagere euro

Het wordt een dag van afwachten voor de beleggers in de AEX. De ondertoon is positief, maar wel valuta gedreven.

De Nederlandse economie is in Q2 met 8,5% gekrompen tegen 11,5% in de eurozone. Ongetwijfeld is de krimp getemperd door de overheidsmaatregelen en de exportpositie van het bedrijfsleven, wat echter als keerzijde heeft dat importerende economieën eerder aantrekken dan exporterende.

Futures Amerika en Azië zijn weinig inspirerend. Nikkei -0,4%, Shanghai +0,1%, Kospi onveranderd. Australië is +2,3% na de relatieve sterke dalingen eerder.

Euro/dollar is sterk gedaald naar 1,1688. Voor de euro/dollar kan een trendwijziging ontstaan. Het voortschrijdend gemiddelde ligt rond de 1,15 en de ondergrens van de Bollinger Band ligt op 1,08. Euro/yuan 7,9418. Goud -0,7% op 1.886,45 door de hogere dollar. Brent -0,5% op 41,49 dollar. Duitse Bunds +0,02 op min 0,50%. US Bonds onveranderd op 0,67%.

De RSI voor de AEX (540,78) staat te hoog om een definitieve omslag te mogen verwachten. Er is wel ruimte voor een correctie op de daling die in juli is ingezet. Deze stijging zal vooral worden gevoed door een daling van de euro/dollar en niet door economisch nieuws of bedrijfscijfers.

