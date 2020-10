AEX krijgt zetje van China

De hoopgevende ontwikkeling van de Chinese economie kan de markten een zetje omhoog geven.

In China steeg het bnp in Q3 met 4,9% na een groei van 3,2% in Q2. Het is iets minder dan de raming van 5,2%. Het is een indicatie dat de Chinese bestrijding van het coronavirus met de ongekende lockdown de gevolgen voor de economie slechts kortstondig nadelig heeft beïnvloed. Consumenten en ondernemers hebben meer vertrouwen. De detailhandelsverkoop steeg met 3,3% in september (+0,5% augustus) en de industriële productie steeg in dezelfde maand met 6,9% na een plus van 5,6% in augustus. Dit heeft zich vertaald in een toename van de investeringen in vaste activa: +0,8% over de eerste 9 maanden van dit jaar tegen een daling van 0,3% over de eerste 8 maanden.

De Amerikaanse futures staan tot 0,5% in de plus. Azië is overwegend hoger. Shanghai staat echter 0,3% lager, omdat de mooie economische cijfers de kans op stimulerende maatregelen heeft verkleind. Nikkei +1,2%, Kospi +0,7%, Sensex +0,8%, Hang Seng +0,6% en Australië +1,0%.

Euro/dollar 1,1706. Euro/yuan 7,8378. Goud +0,2% op 1.902,75. Brent -0,3% op 42,81 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,62%. US Bonds +0,01 op 0,76%.

De bandbreedte voor de AEX ligt op 530/580.

