AEX kruipt omhoog. Brent en gas hard onderuit

Schoorvoetend blijven de Europese aandelenmarkten de Amerikaanse volgen. Brent en gas -2%.

Het zal vandaag vooral draaien om de kwartaalcijfers – die van Shell in het bijzonder – en het monetaire beleid van centrale banken. Die van Canada stopt met het monetair verruimen. Alleen nieuwe obligaties zullen worden opgekocht uit de opbrengst van afgeloste obligaties. De Bank of Japan doet niets. Laat de rente ongewijzigd. Prognose voor BNP is verlaagd naar 3,4% van 3,8% voor het fiscale jaar 2021.

Azië is overwegend lager. Nikkei -1,0%. Shanghai 50 -0,1%. CSI 300 -0,4%, Hong Kong -0,2% en Australië -0,4%. Euro/dollar niet noemenswaardig hoger op 1,1604. Bitcoin +0,8% op 58.891. De jaarwinst bedraagt 103% tegen 441% voor Ethereum.

Brent daalde vanmorgen met 2% naar 82,93 dollar. Dat heeft te maken met de snelle voorraadvorming in de VS. Gas is 2,5% mee naar beneden getrokken.

Een scan wijst uit dat de potentie voor de AEX is toegenomen naar 1,4%. Bitcoin heeft het meeste te bieden met een potentie van 16,7%.

