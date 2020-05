AEX kruipt omhoog en de fout van Europa

De Europese aandelenmarkten zullen de weg omhoog blijven bewandelen. De inspiratie komt vooral door de hogere futures voor de Amerikaanse indices.

Vandaag zal de Europese Commissie zich buigen over de invulling en uitvoering van het steunpakket voor de getroffen landen door het coronavirus. Filantroop Soros ziet wel iets in eeuwigdurende obligaties waarop alleen rente hoeft te worden betaald. Terecht is het tegengeluid dat hierdoor de mentaliteit van de ontvangende landen niet zal wijzigen. Misschien moeten het langlopende obligaties zijn met een marktconforme rente, die buiten de balans om moeten worden uitgegeven door de centrale bank en met een korting op de uitkering die overeenkomt het begrotingstekort. Overheden moeten niet als financierder optreden, omdat dat niet hun taak is.

Europa is in de premarket rond de 0,5% hoger. Azië is verdeeld. Kospi +0,3%, Nikkei +0,7%, Shanghai iets lager en Honk Kong -0,4%. Euro/dollar 1,0955. Euro/yuan 7,8590. Goud -0,3% op 1.705,80. Brent -0,3% op 36,08 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

