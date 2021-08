AEX kwetsbaar overbought

Haussiers blijven op zoek naar hogere niveaus. De AEX (774,83) is kwetsbaar overbought.

Het is nu een periode dat de markt doet wat het wil doen, niet wat fundamenteel logisch is. Het is vakantie. Markten kunnen gevoelig reageren op het coronavirus en de machtsovername in Afghanistan door de Taliban.

In Japan steeg in Q2 het BNP met 1,3% op jaarbasis tegen een krimp van 0,9% in Q1. In China koelde de groei van de industriële productie af: juli +6,5% tegen +8,3% in juni en een verwachting van +7,8%. Ook een afname van de groei van de detailhandelsverkoop: +8,5% in juli tegen +12,1% in juni en een verwachting van +11,5%. De prijzen van nieuwbouw waren +4,6% in juli na +4,7% een maand eerder. De Chinese overheid heeft eerder maatregelen genomen om de stijging te beteugelen.

Futures wijzen op licht lagere koersen. In Azië is het marktbeeld verdeeld. Nikkei -1,8%, Shanghai +0,4%, CSI 300 +0,2%, Sensex -0,1% en Australië -0,2%.

Euro/dollar 1,1793. Euro/yuan 7,6395. Bitcoin +1,1% op 47.546, goud -0,2% op 1.776 en Brent -1,1% op 69,83 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,4710%. US Bonds -0,03 op 1,2550%.

