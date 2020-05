AEX kwetsbaar voor 3 potentiële stormen

De AEX is net als andere markten kwetsbaar geworden voor een escalatie van problemen.

Koersdruk kan dan ook niet uitblijven. In de premarket staat de index rond de 1,4% in de min. VS-president Trump verliest aanzien doordat het coronavirus in de december 2019 is ontstaan in China. Het was toen ook al aanwezig in Frankrijk (Telegraaf). Trump heeft de spanningen met China opgevoerd door nieuwe dreigingen over importheffingen (CNBC). Intussen gaat China door met de uitrol van elektrische auto’s, 5G en haar opvolger, en diverse fases van industrial internet, een begrip dat de verbondenheid van diverse digitale devices aangeeft.

Kwartaalcijfers kunnen eveneens een negatief effect hebben op het sentiment zodat beleggers met drie potentiële stormen hebben te maken: cijfers, handelsoorlog en de economische gevolgen van het coronavirus.

In Azië zijn de beurzen in Japan en China vandaag gesloten. Australië is -0,3% door tegenvallende bedrijfsresultaten. Kospi is -1,5%. In Zuid-Korea is de PMI-industrie gedaald naar 41,6 in april van 44,2 in maart. In dezelfde periode is de inflatie gedaald naar 0,1% van 1,0%.

AEX

De trend voor de AEX (512,92) is nog positief. Wel verslechteren indicatoren. Eerder stond de AEX op 527. Charttechnisch is het jammer dat de beweging naar de 550 niet is volgemaakt. De handelsspanningen hebben inmiddels geleid tot een stijging van de euro/dollar naar 1,0940 en de euro/yuan naar 7,8055.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

