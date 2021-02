AEX kwetsbaar. Voor welke aandelen oppassen

De Europese aandelenmarkten zullen de positieve ondertoon blijven voeden met stijgende koersen. Toch zou menigeen kunnen gaan twijfelen aan de fundamentele kwaliteit van de opgaande beweging.

Heineken heeft 2020 met verlies afgesloten. Bij Twitter zal sprake zijn van een afname van de potentie. Het verlies bij ABN Amro wordt geflatteerd door meevallende voorzieningen. Misschien zijn het incidenten. Hilco Wiersma, fondsbeheerder van Add Value: “Voor de middellange termijn blijven wij uitermate positief gestemd over het winst- en groeipotentieel van onze participaties, zowel organisch alsmede via winstgevende acquisities. Op basis van base-case winst- en dividendtaxaties noteert onze portefeuille momenteel een gewogen K/W-verhouding 2021 van 15,9 en een gewogen dividendrendement 2021 van 3,7%.”

De Amerikaanse markten staan in de premarket tot 0,5% in de plus. Nikkei onveranderd, Shanghai +1,4%, CSI 300 +2,1%, Sensex -0,2%, Hang Seng +1,8% en Australië +0,5%.

Inflatie

Inflatiecijfers zijn belangrijk voor de rentemarkten. In China is de CPI in januari onverwachts met 0,3% gedaald na een stijging van 0,2% in december. In Duitsland stegen de prijzen in januari met 1,0%. Duitse Bunds onveranderd min 0,45%. US Bonds eveneens onveranderd 1,16%.

Euro/dollar 1,2131. Euro/yuan 7,7915. Goud +0,5% op 1.846, bitcoin +0,3% op 46.623 en Brent onveranderd 61,08 dollar.

Dure aandelen

Het is charttechnisch zwak dat de AEX en bovengrens op hetzelfde niveau staat. De 5 meest kwetsbare aandelen binnen de AEX op basis van de RSI zijn: ASMI, ASML, Galapagos, Aegon en Prosus.

