AEX kwetsbaar

Aandelenmarkten hebben er volop vertrouwen in dat de economie zal aantrekken. Een gevaar?

Toch moet een kanttekening worden geplaatst bij de optimistische grondgedachte van de aandelendelenmarkten, die met hun Hollywood-achtige benadering elke oneffenheid wegpoetsen. De Stoxx 50 is recent boven het hoogste niveau van maart 2020 gekomen, de maand van de coronacrash. De DAX en AEX staan er al een slordige 10% boven. Deze winsten zijn lastige te rijmen met de aanhoudende opwaartse druk onder de rente en trager dan gehoopte herstel van de economie. Wellicht dat iets te veel naar macrocijfers wordt gekeken en te weinig naar microcijfers; wellicht dat iets te veel wordt geleund op het herstel van de Chinese economie. De Chinese PMI-industrie voor middelgrote bedrijven steeg naar 54,3 in maart van 51,5 in februari.

Amerikaanse futures staan in de min. DAX staat eveneens iets lager. Het sentiment kan makkelijk omslaan naar winstnemingen. In Japan is daardoor de Nikkei vandaag met 1,2% gedaald. Shanghai is onveranderd. CSI 300 -0,33%. Australië +0,8%.

Euro/dollar 1,1805. Euro/yuan 7,7388. Bitcoin -0,4% op 58.885, goud op 1.731, Brent +1,1% op 62,87 dollar. Duitse Bunds -0,03 op min 0,33%. US Bonds -0,03 op 1,69%.

Top-5 AEX-aandelen met hoogste RSI: IMCD, Wolters Kluwer, Signify, Relx en AkzoNobel.

