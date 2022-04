AEX laat geen krimp door afname groei VS

Het is een teken van kracht als de AEX vandaag geen deel van de winst van gisteren inlevert.

Het is positief dat de dalende trend van de AEX bijna is uitgeteld en dat de RSI aan kracht wint. Dat is een mooie mix om voorzichtig nieuwe longposities op te bouwen. Gisteren flink stijgende koersen in de VS met winsten oplopend tot 3,1% voor de Nasdaq. In de premarket stijgende futures voor de VS en Europa. Flink hogere koersen in Azië. Nikkei +1,8%, Shanghai +0,4%, Hong Kong +2,0%, Australië +0,7% en Kospi +0,9%.

Euro/dollar -0,3% op 1,0524. Bitcoin/dollar +1,2% op 39.540. Bent +0,8% op 108,44 dollar. Rentemarkten zijn rustig en afwachtend. De Amerikaanse economie daalde in Q1 met 1,4% tegen een raming van een groei van 1,0%. Puntje van aandacht zijn de consumptieve bestedingen. Deze stegen met 2,7% bij 7,8% hogere prijzen. Het afzetvolume lijkt daarmee onder druk te staan.

