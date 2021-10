AEX laat zich leiden door kwaartaalcijfers

De Europese aandelenmarkten beginnen visie te missen.

In de premarket is het sentiment de afgelopen dagen afwachtend. Dat verandert in de loop van de dag na publicaties van kwartaalcijfers. Daardoor kan de volatiliteit groot zijn. Een extra handicap is wat de centrale banken zullen gaan doen. Tapering komt, maar hoe snel.

In Azië hebben sommige markten het lastig om de niveaus vast te houden. Nikkei -0,5%, Shanghai 50 -0,6%, CSI 300 -1,2%, Sensex +0,2% en Australië onveranderd. Er zijn berichten dat in China wellicht belasting moet worden betaald over het bezit van huizen. In Australië daalde de inflatie naar 3,0% in Q3 van 3,8% in Q2.

Euro/dollar beweegt vanmoregen rond de 1,16. AEX blijft de grenzen opzoeken. Rentes zijn afwachtend: Duitse Bunds -0,1200%, UD Bonds 1,6256. Bitcoin +1,8% op 61.431 dollar.

