AEX laat zich niet inspireren

Beleggers durven het niet aan om de aandelenmarkten een mooie impuls te geven. Misschien dat kwartaalcijfers voor een kentering van de terughoudendheid kunnen zorgen.

Op basis van de koersgrafiek heeft de AEX niet extreem veel ruimte voor een stijging. Op 779 ligt de vorige top van 823 vrijwel binnen handbereik. De ontwikkeling van diverse trendlijnen kunnen echter niet overtuigen. Wellicht gaat de geschiedenis zich herhalen met een weinig inspirerende zomer voor de haussiers.

De euro/yuan is vanmorgen boven de 8,0 gekomen na de tegenvallende cijfers over de Chinese economie. De groei van het BNP in Q3 van 6,3% was lager dan de raming van +7,3% en beter dan de +4,5% in Q1. Euro/dollar 1,1228.

Amerikaanse futures zijn afwachtend. Azië overwegend onder druk. Nikkei -0,1%, Shanghai -1,2%, Sensex +0,3% en Hong Kong +0,3%. Hong Kong is later geopend vanwege een storm. Brent -1,5% op 78,66 dollar, vooral door het bericht dat 2 van de 3 gesloten olievelden weer in bedrijf zijn. De ontwikkeling van de Chinese economie had eveneens een prijsdrukkend effect.

