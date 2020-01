AEX lager

Lagere aandelenkoersen vandaag in Europa. In de premarket lopen de verliezen op tot 0,4%. USA kon gisteren nog redelijke winsten realiseren, maar het positieve effect werd overschaduwd door de ontwikkeling van het coronavirus in China.

Shanghai is -1,18% en Hong Hong is -2,25%. Beijing heeft aangegeven dat het de demonstraties in HK overlaat aan Hong Kong. Moody’s heeft de kredietwaardigheid voor HK verlaagd van Aa2 naar Aa3. Nikkei -0,90% en Kospi -0,79%. De bijeenkomst van wereldleiders in Davos begint. Het klimaat zal een dominante rol krijgen. Goud +0,33% op 1.565,40. Brent -0,80% op 64,68 dollar. Duitse Bunds -0,001 op min 0,215%. US Bonds -0,043 op 1,792%.

