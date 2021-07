AEX lager

Europese aandelenkoersen zullen vandaag omlaag gaan. Kwartaalcijfers zullen als een katalysator werken.

In Hong Kong staan de techaandelen onder zware druk vanwege verscherpte regelgeving. Tencent -4,5%. Alibaba -3,6% en Meituan -4.7%. De Hang Seng stond wist het eerdere verlies van -4,3% te verbeteren naar -2,1%. Nikkei +1,1%, maar Shanghai -2,2%, CSI 300 -2,8% een bewegingsloos Australië. In de premarket staan de VS en Europa lager.

De Chinese crackdown van de techsector is een onderdeel van het wereldwijde proces om de dominantie van deze sector (terecht) te breken. De techsector heeft niet alleen de hoogste waarderingen met koers/winstverhouding van ver boven de 40, maar ook de hoogste winstmarge van meer dan 30%. De gezondheidssector moet het doen met een marge van rond de 20%. Gevestigde bedrijven als Ahold Delhaize, Aalberts en Unilever hebben een winstmarge van 2-10%. Als de wereldwijde crackdown van de techsector leidt tot een daling van de marge van minder dan 20%, dan kan dit vrij gemakkelijk voor een nieuwe grote beurskrach zorgen als in 1999/2000 en 2007. Ook toen draaide het om waarderingen.

Voordat een beurskrach mogelijk is, zal de AEX eerst deze fase van de opgaande beweging moeten afmaken. Een krachtige weerstandszone ligt op 820-850 op basis van de beweging die in 1983 is ingezet. Daarna een bear market van mogelijk meer dan 4 jaar.

Euro/dollar 1,1781. Euro/yuan 7.6421. Bitcoin +8,5% op 38.440, goud +0,3% op 1.807 en Brent -0,7% op 71,56 dollar.

Top-5 AMX -aandelen met laagste RSI: Fagron, AF-KLM, Galapagos, Flow Traders en JdePeet’s.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

