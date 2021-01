AEX lager door inflatievrees, straks hoger door wegebbende inflatie

Beleggers in de AEX moeten zich niet te druk maken om een kleine correctie of enkele saaie beursdagen.

Analisten zijn nu te druk met het voeden van hun gedachte dat de huidige prijsvorming veel lijkt op de aanzet voor de dotcom-crisis. Het is niet duidelijk, maar wel aannemelijk dat deze analisten de opgaande beweging hebben gemist. Daar komt bij dat velen hun angst onderbouwen met de gedachte dat de inflatie zal aantrekken. Dat lijkt echter vrijwel onmogelijk gezien de ontwikkeling van de bezettingsgraad van de industrie. In de meeste G20-landen beweegt de inflatie op maandbasis tussen de 0,0% en 0,5%. China is een uitschieter met 0,7%. In Australië, Brazilië en Turkije is het meer dan 1%, maar deze landen tellen voor het gevoel van beleggers nauwelijks mee. Dat geldt ook voor Argentinië met een inflatie van 4%. In vrijwel alle G20-landen staan de industriële productie en retailsales onder druk.

Inflatie

Enige inflatievrees zou kunnen uitgaan van de ontwikkeling van de olieprijs. Toch moet dat niet worden overdreven. Brent is overbought en de trend kan makkelijk draaien. Daardoor zal een succesvolle aanval op de 60 dollar erg moeilijk zijn, zo niet onmogelijk zonder een correctie naar 50 dollar. Vandaag staat Brent 0,6% lager op 55,52 dollar. Goud is onveranderd op 1.855,50.

Een wegebbende inflatievrees is een impuls voor de aandelenmarkten. De AEX kan dan stijgen tot iets boven de 700. Maar zover is het nog niet. Markten lijken enige winsten te willen verzilveren. De Amerikaanse futures staan in de premarkten 0,5% in de min. Nikkei -0,9%, Shanghai -1,4% en Hong Kong -2,0%. India en Australië zijn vandaag gesloten.

Euro/dollar 1,2130. Euro/yuan is 7,8637. Duitse Bunds -0,04 op min 0,58%, een beweging die lijkt te zijn ingegeven door een overdreven angst voor een stijging van de inflatie. US Bonds onveranderd 1,04%. De Japanse centrale bank lijkt niet overhaast nieuwe verruimende maatregelen te willen nemen.

Toppers

Top-5 Dow-aandelen met de meeste potentie (meer dan 10%): Intel, Goldman Sachs, IBM, Walgreen Boots en JPMorgan Chase.

