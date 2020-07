AEX lager door spanning China/VS

De druk op de Europese indices kan in de loop van de dag toenemen door de oplopende spanningen tussen China en de VS.

In de premarket lopen de verliezen op tot 0,6% voor de AEX. VS-president Trump heeft in zijn (nog) verbale gevecht met China gezegd dat hij niet accepteert dat China de wereldorde zal verstoren. Was die dan verstoord voordat Trump zich ermee ging bemoeien? Bang voor spionage? Die is er toch altijd geweest en waren het niet de Amerikanen zelf die de wereld afluisterden.

De geopolitieke spanningen i.c.m. het coronavirus hebben voor lagere koersen gezorgd in Azië. Nikkei -0,6%, Shanghai -1,1%, Hong Kong -1,4% en Australië -1,1%. Van een vluchtgedrag op basis van de rentebewegingen is geen sprake: Duitse Bunds +0,01 op min 0,48%, US Bonds onveranderd 0,58%.

Wel een krachtige stijging van de goudprijs: +0,9% op 1.887,90, wat voor een belangrijk deel kan worden toegeschreven aan de daling van de dollar bij een euro/dollar van 1,1615. Euro/yuan is 8,1468. Brent +0,2% op 43,41 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15115 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ AEX lager door spanning China/VS ”

Terug naar het nieuws overzicht