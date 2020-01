AEX lager en koersval Shanghai even niet te stutten

Soms moet je onsmakelijke correlaties leggen tussen de correctie op de aandelenmarkten en de oorzaak zoals momenteel met de uitbraak van het coronavirus. Het wekt een verkeerde indruk dat beurzen over lijken gaan. Het coronavirus zal vandaag wel weer voor lagere koersen zorgen. De Europese markten zullen tot 0,5% lager openen.

Azië is vandaag flink lager. Nikkei -0,98%, Shanghai -3,17%, Hong Kong-2,19%, Australië -0,63% en Kospi -0,87%. De Japanse exportcijfers zijn een indicatie de economische condities nog niet goed zijn. In december daalde de export met 6,3% na min 7,9% in november.

Euro/dollar 1,1084. Euro/yuan 7,6860; de verslechtering van de yuan past bij de zwakke beursstemming in Shanghai. Goud -0,10% op 1.556,60. Brent -1,63% op 62,20 dollar. De daling wordt toegeschreven aan de angst voor een sterke daling van het vliegverkeer. Duitse Bunds -0,004 op min 0,264%. US Bonds -0,025 op 1,746%. China Bonds +0,032 op 3,05%.

