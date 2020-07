AEX lager na tegenvallende productie Duitsland

Aandelenmarkten reageren teleurgesteld op het zwakke herstel van de industriële productie in Duitsland. Koersen staan onder druk.

De Duitse industriële productie steeg in mei met 7,8% na een daling van 17,5% in april. Het herstel is minder dan de 10% waarop analisten hadden gehoopt. De DAX staat 0,9% lager. De AEX houdt zich redelijk staande met een verlies van 0,4%. De AEX staat bovenin de bandbreedte.

Koersdruk

Koersdruk wordt ook veroorzaakt door de ontwikkeling van het coronavirus. In Spanje dreigen nieuwe lockdowns, sluitingen in Australië en in de VS is nog geen sprake van een bemoedigende kentering. In Azië hebben beleggers het zekere voor het onzekere genomen. Nikkei -0,6%, Shanghai +0,8%, Kospi -1,1%, Hong Kong -1,0% en Australië onveranderd. De koers van Samsung staat 1,3% lager nadat het bestuur heeft aangegeven dat het bedrijfsresultaat het afgelopen kwartaal 23% hoger zal zijn bij een 7% lagere omzet.

Euro/dollar 1,1310. Euro/yuan7,9331. Goud vrijwel onveranderd op 1.784,50. Brent -0,4% op 42,92 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,43%. US Bonds -0,01 op 0,67%.

