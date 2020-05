AEX lager vooruitlopend op persconferentie Trump (eng)

Wat gaat Trump vanavond tegen China zeggen tijdens een persconferentie? Het zal de markten vandaag bezig houden.

De Amerikaanse president zal zijn straatje schoon moeten vegen een half jaar voor de verkiezingen. In Q1 daalde het BNP met 5% en de bedrijfswinsten met 14,2%. Daar moet iemand de schuld van krijgen. Trump zal vanavond ongetwijfeld de schuld van alle ellende leggen bij China, de wijze waarop de uitbraak bekend is gemaakt, het niet mee willen werken aan een internationaal onderzoek plus de uitrol van de Chinese veiligheidswet in Hong Kong. Trump kan geen wapens inzetten, maar wel handelstarieven en -blokkades.

Azië

De Europese aandelenmarkten reageren erg gevoelig op de verslechtering van het sentiment met een daling in de premarket van 1,5% bij Amerikaanse futures die rond het slot van gisteren bewegen. Azië is overwegend lager. Nikkei -0,4%, Shanghai +0,1%, Hong Kong -0,7%, Australië -1,0% en Kospi -0,3%. De coronacrisis maakt kopers kopschuw, ook in winkels gezien de daling van de detailhandelsverkoop in Japan in april van maar liefst 13,7% na een daling van 4,7% in maart.

Euro/dollar 1,1009. Euro/yuan 7,9527. Goud +0,1% op 1.719,80. Brent -0,9% op34,96 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,42%. US Bonds -0,03 op 0,67%.

