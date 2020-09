AEX: Let op verschuiving Amerikaanse markten

De verleiding is groot om de komende dagen een versterking van de opgaande beweging te verwachten. Pas op.

De winst voor de Amerikaanse futures is vanmorgen beperkt. Punt van zorg voor handelende haussiers is dat de Amerikaanse Russell met 2,7% steeg, beduidend meer dan de Nasdaq (+1,9%) en de Dow Jones en S&P (+1,2%). Dit is een signaal dat de markt het vermoeden heeft dat de grote fondsen aan het einde van een opwaartse beweging zitten, en dat deze pas moeten worden gekocht na een correctie. De AEX (552,44) is bezig met een aanval op het voortschrijdend gemiddelde. Een doorbraak is nodig voor een verzamelend vertrouwen.

In China steeg de industriële productie met 5,6% in augustus na +4,8% in juli. De detailhandelsverkopen stegen met 0,5% na een daling van 1,1% een maand eerder. Investeringen -0,3% over de eerste 8 maanden na een daling van 1,6% over de eerste 7 maanden, wat wijst op aantrekkende investeringen.

Nikkei -0,6%, Shanghai +0,4%, Kospi +0,6% en Australië -0,3%. Euro/dollar 1,1897. Euro/yuan 8,0654. Goud +0,6% op 1.967,25. Brent -0,2% op 39,53 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,48%. US Bonds onveranderd op 0,67%.

