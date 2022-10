AEX levert winst schoorvoetend is

De Amsterdamse beurs is vandaag wat lager begonnen met een daling van de AEX met 0,2% naar 643,86.

Het draait om de kwartaalcijfers. Bij sommige bedrijven als Besi en AkzoNobel worden de gevolgen zichtbaar van de pruttelende economie en de gestegen kosten.

Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG: “De laatste kwartaalcijfers, die tot nu toe beter waren dan gevreesd, zijn een balsem voor de zenuwen van de beleggers. Een beetje euforie verspreidt zich – dat toch niet alles zo slecht is. Niettemin zal de rest van het seizoen waarschijnlijk van groot belang zijn. Vooral in Europa zal duidelijk worden in hoeverre de inflatie, de problemen in de toeleveringsketen en de oorlog in Oekraïne in de kwartaalcijfers tot uiting zijn gekomen. Wat het bedrijfsleven betreft, verlangen de marktdeelnemers naar aangename verrassingen in de vorm van solide kwartaalverslagen. Aan de andere kant blijft alles hetzelfde aan de economische kant. De Amerikaanse Federal Reserve zal vasthouden aan haar strakke rentebeleid en de Europese Centrale Bank, die momenteel nog achterblijft bij de Federal Reserve, zal waarschijnlijk ook de renteschroef aandraaien, zo niet sneller dan gewenst. De renteverhogingen zijn nog niet echt voelbaar in de inflatie. Dit kon alleen gebeuren met een vertraging. Een duurzame ommekeer in het inflatiecijfer is ook nodig om de aandelenmarkten de bodem te laten bereiken“.

Amerikaanse futures staan in de min. Azië lager: Nikkei -1,0%, Shanghai -0,3% en Hong Kong -1,4%. Euro/dollar 0,9784. Brent +1,3% op 93,60 dollar.

Top-5 AEX-aandelen met hoogste charttehnishe risico: JET, ING, ASML, AkzoNobel en ASMI.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

