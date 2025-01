AEX licht hoger van start

De AEX is donderdag licht hoger van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,6% hoger op 910 punten. De kwartaalcijfers van zwaargewicht Shell, die voorbeurs werden gepubliceerd, waren licht tegenvallend. Desondanks noteerde het aandeel in de plus. De cijfers van KPN werden daarentegen niet goed onthaald.

Shell boekte in het vierde kwartaal van 2024 minder winst, terwijl de operationele vrije kastroom tegen de verwachtingen in wel iets steeg. De winst van 3,7 miljard dollar was iets lager dan de 4,1 miljard dollar die door analisten was voorzien. Over heel 2024 komt de winst uit op $24 mrd, terwijl dat een jaar eerder nog $28 mrd was.Het aandeel steeg 0,7%.

Telecombedrijf KPN wist ook in het vierde kwartaal van 2024 in alle activiteiten te groeien, maar wat minder snel dan in het derde kwartaal. De omzet nam 1,7% toe tot €1,4 mrd in het vierde kwartaal, en zonder het vorig jaar overgenomen Youfone met 1,3%.Het aandeel verloor bij opening 2,8%.

De AEX sloot gisteren 0,7% hoger op 904,94 punten. De chipsector voerde de lijst met koplopers aan. Zowel ASML, dat betere cijfers over het vierde kwartaal publiceerde dan verwacht, als ASM International en Besi stonden in de top drie stijgers onder de hoofdfondsen. De koerswinsten waren wel wat lager dan eerder op de dag. Een wat tegenvallend Wall Street dempte de koerswinsten. Grootste daler was Akzo Nobel. Ondanks een eerdere winstwaarschuwing kon het bedrijf niet voldoen aan de zelf gestelde financiële doelen.

De Federal Reserve liet gisteravond de beleidsrente ongewijzigd op 4,25%-4,50%. Dat was conform verwachting. In zijn toelichting zei voorzitter Powell onder meer dat er geen haast is om het beleid aan te passen en dat de inflatiedoelstelling van 2 procent zal worden gehandhaafd.

Naar verwachting verlaagt de ECB vandaag het belangrijkste rentetarief, namelijk met 25 basispunten. De inflatie in het eurogebied zwakt steeds verder af richting de doelstelling van 2 procent en dat biedt de ECB ruimte voor meer renteverlagingen om de kwakkelende economie te stimuleren.

De S&P 500 index daalde woensdag 0,5%. De Nasdaq verloor 0,5% en de Dow Jones-index daalde 0,3%. “Op de beurs in New York sloten de belangrijkste aandelenindices iets lager op het rentebesluit van de Fed. Blijkbaar werd er gehoopt op een meer ‘dovish’ toelichting met zicht op een volgende renteverlaging door de Fed. De markt verwacht nu geen renteverlaging voor juni en daar sluiten wij ons bij aan. We verwachten dat de Fed de beleidsrente dit jaar met in totaal 0,75% zal verlagen. De markt rekent nu op iets minder dan twee renteverlagingen”, zegt Simon Wiersma van ING.

Techbedrijven Meta, Microsoft en Tesla kwamen gisteravond met cijfers.Microsoft boekte iets meer winst dan verwacht, Meta overtrof de verwachtingen en de winst van Tesla bleef iets achter bij de verwachtingen.

Donderdagavond is het de beurt aan Apple.

De Japanse beurs won donderdag 0,2%. De beurzen in Shanghai en in Hongkong bleven ook vandaag gesloten vanwege het Chinese nieuwjaar,

