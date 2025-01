AEX licht negatief voor middellange termijn

De AEX is positief aan de eerste volledige beursweek van 2025 begonnen, na de fraaie slotstanden op Wall Street afgelopen vrijdag. Na ongeveer een kwartier handelen stond de index een half procent hoger op 889 punten. Beleggers zullen deze week vooral uitkijken naar het Amerikaanse banenrapport, dat komende vrijdag wordt gepubliceerd. Ook zal een toespraak van Nvidia-CEO Jensen Huang op een techbeurs in Las Vegas de aandacht trekken.

De AEX eindigde vrijdag 0,3% lager op 884,59 punten. Shell was met dank aan de hogere olieprijs koploper, terwijl het cyclische ArcelorMittal bijna 5% in de min sloot. De daling van het staalaandeel kan te maken hebben met het veto van de Amerikaanse president Joe Biden over de overname van US Steel door Nippon Steel. Ook IMCD, DSM, Heineken en UMG lagen er slecht bij. Shell publiceert woensdag een update over het afgelopen kwartaal.

De S&P 500 index steeg vrjdag 1,3% tot 5.942,47 punten en de Dow Jones index won 0,8% op 42.732,13 punten. De Nasdaq sloot 1,8% hoger op 19.621,68 punten. Nvidia sloot vrijdag 4,5% hoger, na een koerswinst van 3% op donderdag.

De Aziatische beurzen lieten vanmorgen echter een negatief beeld zien.Na een sluiting van een week sloot de Japanse beurs 1,5% in de min. Dit had te maken met een tegenvallende inkoopmanagersindex voor de dienstensector. De Chinese beurzen daalden ongeveer een half procent.

Investtech is niet positief over de ontwikkeling van de AEX: “De index zit in een neerwaartse trend die lijkt door te zetten. Bij een reactie naar boven is er weerstand bij de bovenkant van het trendkanaal. De index ligt tussen de steun bij 860 punten en de weerstand bij 895 punten. Een bevestigde doorbraak van een van deze niveaus geeft de nieuwe richting aan. De index is technisch gezien licht negatief voor de middellange termijn”

