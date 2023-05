AEX mag iets herstellen

Charttechnisch zou de AEX een kleine herstelbeweging mogen maken, omdat de index door het verlies van gisteren van 1,8% beneden de ondergrens van de bandbreedte is gekomen.

Het fundamentele sentiment zal worden bepaald door de rente. De verwachtingen voor de FED zijn eensluidend: +0,25%. Voor de ECB lopen ze uiteen van 0,25% tot 0,50%. Bank of Korea bankpresident Rhee Chang-yong: “Het is prematuur om over een renteverlaging te praten.” In Europa is in april de inflatie opgelopen tot 7,0% van 6,9% in maart.

Amerikaanse futures nemen een redelijk afwachtende houding aan. In Azië staat Hong Kong 1,9% in de min. Veel andere markten zijn gesloten. Euro/dollar is 1,1022. Brent onveranderd op 75,37 dollar.

