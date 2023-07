AEX meer oog voor cijfers dan de rente

De Amsterdamse beurs is met een mooi winstje begonnen. De AEX is 0,8% hoger geopend op 781,37.

Beleggers lijken meer oog te hebben voor de bedrijfscijfers dan de rente. De Fed verhoogde gisteren met een kwartje en zal naar het economische plaatje kijken of de verhogingen wel of niet worden gestaakt. De ECB zal volgens verwachting volgen, waarschijnlijk met een vergelijkbare toelichting als de Fed.

Shell is 1,8% lager op 27,84 dollar door de sterker dan geraamde winstdaling. ArcelorMittal plust 0,8% op het kwartaalbericht. Besi is 2,3% lager om het bedrijf een dipje voorziet in het derde kwartaal. AMG is maar liefst 15,4% lager. De daling van de lithiumprijs zal een negatief effect hebben op het resultaat. China heeft de voorraad lithium aangevuld, een prijsdaling volgde.

Amerikaanse futures staan flink hoger, de Nasdaq zelfs meer dan 1%. De groei van de Amerikaanse economie is gedaald naar 1,8% in Q2 van 2,0% een kwartaal eerder. Beleggers hopen dat de Fed hierdoor een minder stringent monetair beleid zal voeren. Nikkei +0,8%, Shanghai -0,2% en Hong Kong +1,8%. Euro/dollar is 1,1118. Brent +0,9% op 83,68 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18758 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht