AEX: misschien toch agressieve renteverlaging ECB

Europese aandelen zullen onder druk staan als gevolg van een voorzichtig sentiment dat is overgewaaid uit Azië aangezien Donald Trump zijn dreigementen om de tarieven te verhogen verdubbelde en een tariefverhoging van 10% voor China en een verhoging van 25% voor Mexico en Canada noemde. Ook de boost van gisteren van de benoeming van Scott Bessent als minister van Financiën van de VS vervaagde.

De euro won wat terrein om $ 1,05 te naderen, gesteund door een verzwakkende dollar nadat Donald Trump zijn voornemen aankondigde om hedgefondsmanager Scott Bessent voor te dragen als minister van Financiën. De beslissing gaf beleggers enige opluchting en een gevoel van stabiliteit, aangezien Bessent naar verwachting prioriteit zal geven aan politieke stabiliteit en de zorgen over handelstarieven zal wegnemen. Ondanks deze opleving blijft de gemeenschappelijke munt in de buurt van het laagste punt in twee jaar, gebukt onder toenemende bezorgdheid over neerwaartse risico’s voor de economie van de eurozone. Deze omvatten onzekerheden in verband met een tweede regering-Trump, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en politieke instabiliteit in Duitsland en Frankrijk. Marktdeelnemers hebben een renteverlaging van 25 basispunten door de ECB volgende maand volledig ingeprijsd, terwijl de kans op een agressievere verlaging met 50 basispunten is gestegen tot 58%. Ondertussen zullen de voorlopige inflatiecijfers voor de eurozone, die deze week worden vrijgegeven, centraal staan en verdere aanwijzingen kunnen geven over de omvang van de aanstaande renteverlaging door de ECB.

De euro/dollar kan stijgen naar 1,0650 als de Trump-euforie is verdwenen.

AEX mooie chart voor haissiers

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20446 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht