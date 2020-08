AEX mist impuls

Aandelenmarkten blijven last houden van gebrek aan positieve impulsen. Ook vandaag.

Vooralsnog hoeft voor vandaag niet veel bijzonders te worden verwacht. Ook in Azië was het afwachten. Nikkei +0,3%, wat niet slecht is tegen de achtergrond van de daling van de export in juli met 19,2%. De daling geeft wel aan dat het economisch klimaat wereldwijd nog zwak is. Shanghai -0,1%, Kospi +0,8% en Australië +0.7%.

Euro/dollar is boven de 1,19 gekomen op 1,1939. Euro/yuan 8,2542. Het sentiment op de valutamarkten wordt sterk bepaald door de aanhoudende spanningen tussen China en de VS. Goud is -0,8% op 1.987,70. Brent -0,7% op 42,58 dollar.

De trends voor de AEX (559,44) zijn nog positief, maar bij een omslag kan op weekbasis de index dalen naar 500.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

