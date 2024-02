AEX mist inspiratie Wall Street

Het is maar goed dat de beleggers in de AEX geen hoogtevrees hebben. De technische indicatoren geven volgens Trading Economics aan dat de AEX een strong buy is.

Amerikaanse markten zijn vandaag dicht vanwege President’s Day. Gecomineerd met geen noemenswaardig beursnieuws is dat geen handreiking voor een extreem hogere AEX. Europa staat iets in de plus. Azië ie eveneens weinig inspirerend. China is na een week vakantie hoger: Shanghai +1,6%, CSI 300 +1,2%. Andere markten zeggen meer over de afwachtende houding die is aangenomen: Nikkei onveranderd, Sensex +0,5%, Indonesië -0,3% en Hong Kong -1,0%.

Euro/dollar iets hoger op 1,0783. Brent zit n een technische correctie: -0,7% op 82,88 dollar. Obligaties stabiel: US Bonds 4,2950 en Duitse Bunds 2,4010.

