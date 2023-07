AEX mist opwaartse kracht

Het zal een redelijk vlakke beursdag zijn, omdat Wall Street vandaag is gesloten in verband met Onafhankelijkheidsdag.

De Nikkei is opvallend 1,1% lager bij een lichte daling van de dollar/yen op 144,45. Beleggers houden er rekening mee dat de centrale bank van Japan op de valutamarkt zal interveniëren. Euro/yen is het afgelopen jaar met 6,3% gestegen. De centrale bank is dagelijks in contact met de Fed over het sentiment op de valutamarkt. Euro/dollar is 1,0914.

Behalve Japan namen de Aziatische aandelenmarkten een afwachtende houding aan. Shanghai onveranderd, Sensex +0,4% maar Hong Kong +0,7%. Vooral bio was gevraagd. Brent +0,4% op 75,07 dollar.

AEX mist opwaartse kracht.

Geschreven door: Eddy Schekman

