AEX mist ruimte

De aandelenmarkten lijken even tot rust te willen komen in de vorm van een afwachtende houding.

De S&P en Nasdaq boekten gisteren een nieuw record. In de premarket is de vaart uit de opgaande beweging. Europa volgt.

De kracht van de economie lijkt wat af te nemen. In China daalde de PMI-industrie naar 50,1 in augustus van 50,4 een maand eerder. De PMI-diensten kwam zelfs beneden de magische grens van 50 met een daling naar 47,5 tegen 53,3 een maand eerder. Dit is een aanwijzing dat de ontwikkeling kwetsbaar is voor een omslag. In Japan daalde de industriële productie in juli met 1,5% tegen een verwachting va -2,5%. Nikkei -0,1%. Shanghai -0,6%. CSI 300 -1,1%. Australië +0,5%.

Euro/dollar 1,1809. Euro/yuan 7,6377. Bitcoin+0,2% op 47.094, goud +0,2% op 1.814 en Brent -0,5% op 68,89 dollar.

De AEX (789,14) mist charttechnische opwaartse kracht op basis van de Bollinger Bands en de RSI.

