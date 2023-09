AEX moeilijk vooruit te krijgen

Aandelenmarkten zoeken moeizaam de weg omhoog.

Europese aandelenmarkten hebben moeite van hun plaats te komen. De AEX moet het doen met een winstje van 0,2%; Frankrijk is onveranderd en Duitsland is +0,5%.

In Frankrijk is in Q2 het BNP met 0,5% gestegen op kwartaalbasis, wat overeenkomstig de verwachting is. De Franse inflatie is in augustus echter opgelopen tot 4,8% op jaarbasis tegen 4,6% een maand eerder. Angst voor de economie heeft in Duitsland geleid tot een daling van de winkelverkoop met 0,8% in juli tegen -0,2% een maand eerder.

Azië: Nikkei +0,8%, Shanghai -0,6%, Sensex -0,1% en Hong Kong -0,7%. Euro/dollar 1,0897. Brent onveranderd 85,27 dollar. Er is sprake van een daling van de olievoorraad in de VS maar de OPEC gaat waarschijnlijk de productie niet verhogen.

