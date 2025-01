AEX moet boven ondergrens 870 blijven

De AEX is het nieuwe jaar licht positief begonnen. De Amsterdamse beurs opende 0,1% in de plus op 880 punten. Het week daarmee af van Wall Street dat op de laatste dag van 2024 in de min sloot. Gisteren, Nieuwjaarsdag, was de beurs gesloten.

Op de laatste dag van 2024 was de stemming ook positief. De AEX-index eindigde dinsdag 0,8% hoger op 878,63 punten.

De S&P 500 verloor op Oudjaarsavond 0,4% op 5.881,63 punten en de Nasdaq sloot 0,9% in de min op 19.310,79 punten. De Dow Jones index daalde 0,1% op 42.544,22 punten. Wall Street boekte in 2024 mooie winsten, waarbij de S&P 500 zo’n 23% won en de Nasdaq Composite ruim 28%. De Dow Jones deed het met bijna 13% ook behoorlijk.

De Japanse beurs was vandaag gesloten, maar de Chinese beurzen stonden flink in het rood na een tegenvallend cijfer over de inkoopmanagersindex voor de industrie.. De Shanghai Composite index: noteerde 2,7% in de min, terwijl de Hang Seng (Hongkong):2,2% lager stond.

De AEX moet op basis van slotkoers het niveau 870 blijven overstijgen. Zolang deze ondergrens houdt, is het meest waarschijnlijke scenario dat de AEX in januari zal stijgen naar 897, meent Yelza.com. “Op dat moment wordt het vervolgscenario bepaald. Momenteel is de visie voor de langere termijn lastig te bepalen aangezien er nog te veel variabelen en alternatieven zijn. Indien de AEX onder de 870 sluit dan is dat een eerste aanzet tot een verwachting van zwakkere koersen waardoor niveaus van 855 en 830 weer in het vizier komen. Bovendien kan op dat moment de AEX in een neerwaartse trend komen tot zelfs niveau 800.”

“De verwachting is dus positief maar we moeten zeker alert zijn op een onzekere- en lastige fase voor de aandelenmarkten. De aandelenmarkten hebben flink de wind in de zeilen gehad, met name in de VS. Een lichte tegenvaller in het begin van 2025 van macro-economische cijfers en/of een haperend beleid van President Donald Trump kan leiden tot een flinke correctie. Vooralsnog staat het sein op groen en verwachten we hogere koersen”, meent Yelza.com.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht