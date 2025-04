AEX moet eerst omlaag om nieuwe opgaande grenzen vast te stellen

De Europese aandelenmarkten zijn in afwachting van het rentebesluit van de ECB.

De ECB zal, zoals algemeen wordt verwacht, de rentetarieven met 25 basispunten verlagen naar 2,25%, de derde verlaging dit jaar, te midden van groeiende zorgen over de sombere economische vooruitzichten in de regio als gevolg van Amerikaanse tarieven. Naast het monetair beleid zullen marktdeelnemers ook nauwlettend kijken naar een drukke winstagenda met resultaten van onder andere ABB, Deliveroo, L’Oréal, Hermès en Sainsbury’s. In de vroege handel vóór de opening daalden de Euro Stoxx 50-futures met 0,3%, terwijl de Stoxx 600-futures met 0,2% omlaag gingen, wat een brede voorzichtigheid onder Europese aandelen weerspiegelt, niet ongebruikelijk voor een lang vrij weekeinde vanwege de Paasdagen.

Wellicht, maar dat is tegen de marktverwachting in, besluit de ECB om nu de rente niet te verlagen. Daar is veel voor te zeggen gezien de onzekerheden door de handelsoorlog. Een maandje wachten kan geen kwaad.

Geschreven door: Eddy Schekman

