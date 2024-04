AEX moet het hebben van de cijfers

De AEX heeft deze week een hoop druk van zich af te slaan.

In de Verenigde Staten zullen alle ogen gericht zijn op de groei van het BBP, in het eerste kwartaal (+2,1% in Q1 tegen +3,4% Q4) en de PCE-prijzen, naast de cijfers over het persoonlijk inkomen en de uitgaven. Daarnaast zullen beleggers de orders voor duurzame goederen, de PMI’s van S&P Global Manufacturing and Services en de lopende en nieuwe woningverkopen nauwlettend in de gaten houden. Ook zal het winstseizoen een crescendo bereiken met meer dan dertig bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan $ 100 miljard die hun financiële rapporten zullen onthullen. Ondertussen zullen PMI’s voor de verwerkende industrie en de dienstensector worden vrijgegeven voor Australië, Japan, India, Frankrijk, Duitsland, het eurogebied en het Verenigd Koninkrijk. Ook zullen de gegevens over het consumentenvertrouwen voor de eurozone, Zuid-Korea, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk onder de loep worden genomen. Ten slotte zullen beleggers nauwlettend in de gaten houden: rentebesluiten in Japan, China en Turkije, de inflatiedatum van Australië en de bbp-groei van Zuid-Korea.

De kwartaalcijfers van Nederlandse bedrijven. Misschien kunnen ze een beetje tegengas bieden aan de vrees voor de ontwikkeling van de rente en de geopolitieke spanningen.

Inspiratie voor de AEX voor vandaag gaat uit van de hogere futures voor Amerika en de betere stemming van de Nikkei. China staat lager omdat er geen renteverlaging is aangekondigd.

