AEX: moeten Fed en ECB versoepeling uitstellen?

De AEX heeft maar een klein zetje nodig voor een doorbraak.

De RSI voor de AEX ontwikkelt zich positief. De indicator staat op het punt de trendlijn te doorbreken. Dat is bijna altijd een signaal voor een opgaande beweging. Qua Bollinger Bands is er ook ruimte voor een stijging tot 773. Deze grens zal oplopen al naar gelang de index daar dichterbij komt. Statistiek is een levend organisme.

Fundamenteel deze week veel aandacht voor inflatiecijfers. Er zal extra naar worden gekeken omdat de Amerikaanse arbeidsmarkt zich de afgelopen maand veel sterker heeft ontwikkeld dan verwacht. Een hoger dan verwachte inflatie zou zomaar kunnen leiden dat de versoepeling van het monetaire beleid van zowel de Fed als de ECB met een maand wordt uitgesteld. Het is een denkbeeldig gevaar in de kiem. De Bank of Japan heeft zich bezorgd uitgesproken over de ontwikkeling van de inflatie, maar de bestuursleden willen geen haastige veranderingen van het monetaire beleid. Het muntje kan dus twee kanten opvallen.

Amerikaanse futures staan nagenoeg onveranderd. Azië overwegend hoger: Nikkei -0,6%, Shanghai +1,5%, Sensex +1,0% en Hong Kong +0,8%. Euro/dollar 1,1042. Brent +0,5% op 75,65 dollar. Bitcoin/dollar -2,6% op 28.198. Rentes iets lager, niet noemenswaardig.

Geschreven door: Eddy Schekman

