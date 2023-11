AEX: mooie maand in het verschiet

December klopt op de deuren van Beursplein 5. Het is een mooie winstgevende maand.

eToro: “December is doorgaans de sterkste maand voor aandelenrendementen, met november vlak daarachter. December levert wereldwijd een gemiddeld rendement van 1,8%. Dat is ruim één vijfde van het gemiddelde jaarrendement in de afgelopen vijftig jaar. Onze analyse van vijftien grote markten laat zijn dat het decemberrendement historisch gezien het grootst is voor de Hang Seng Index in Hong Kong (3,0%) en de FTSE 250 Index in het Verenigd Koninkrijk (2,7%). Het kleinste effect wordt gemeten voor de Spaanse IBEX Index (0,5%) en de Franse CAC 40 Index (1,2%). Over het algemeen is de eindejaarsrally sterker buiten de Verenigde Staten, waar het gemiddelde voor de S&P 500 Index rond de 1,3% ligt.”

In China zijn beleggers bevreesd voor de ontwikkeling van de economie; bedrijfswinsten zijn de eerste 8 maanden met 7,8% gedaald tegen -9,0% over de eerste 7 maanden.

Amerikaanse futures tot 0,5% lager voor der Nasdaq. Azië lager: Nikkei -0,9%, Shanghai -0,8%, CSI 300 -1,2%, Hong Kong -1,0%. Brent -1,0% op 79,66 dollar. Euro/dollar 1,0942.

De bovengrens van de bandbreedte van de AEX van 780 ligt 1,8% boven het huidige niveau, met een charttechnische uitloop naar 790.

