AEX: na huidige 873 kan worden gedacht aan 900

Amerikaanse futures en Aziatische markten staan vanmorgen iets hoger.

TradingEconomics: “De Aziatische aandelenmarkten stegen dinsdag toen beleggers door handelsgerelateerde onzekerheden navigeerden, waarbij China ontkende dat het betrokken is bij handelsbesprekingen met de VS. Ondertussen benadrukte de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent dat het “aan China” was om de spanningen te de-escaleren, terwijl hij suggereerde dat een handelsovereenkomst met India in de nabije toekomst zou kunnen worden aangekondigd.”

China zal zich echter nooit laten bespelen door de manier waarom Bessent dat doet. Dat werkt niet in China. Het is een blijk van gebrek aan waardigheid door China als kleine jongen weg te zetten. Geen respect geen deal.

Amerikaanse aandelenfutures stegen dinsdag toen beleggers vooruitkeken naar winstrapporten van megacap-technamen deze week, waaronder Meta Platforms, Microsoft, Apple en Amazon. Ongeveer driekwart van de S&P 500-bedrijven die dit seizoen tot nu toe winst hebben gerapporteerd, hebben de verwachtingen van Wall Street overtroffen. Veel bedrijven zijn echter begonnen met het verlagen van de verwachtingen voor het tweede kwartaal en het volledige jaar, daarbij verwijzend naar mogelijke risico’s van de ingrijpende tarieven van president Donald Trump. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte ook dat het “aan China” was om de handelsspanningen te verminderen, terwijl hij ook tekenen van vooruitgang opmerkte in andere handelsbesprekingen. Op economisch vlak zullen beleggers de gegevens over de huizenprijzen, de cijfers over het consumentenvertrouwen en de rapporten over vacatures die dinsdag worden verwacht, nauwlettend in de gaten houden. In de reguliere sessie van maandag boekten de Dow en S&P 500 winsten van respectievelijk 0,28% en 0,06%, terwijl de Nasdaq Composite 0,1% daalde.

Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

