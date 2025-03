AEX nadert punt van trendwijziging

De AEX weet aan kracht te winnen. Wellicht een kentering van de trend door een doorbraak van de index door de Parabolic SAR op 907.

Europese aandelen beleven hun beste start van het jaar vergeleken met Amerikaanse aandelen sinds 2015. De Stoxx 600-index presteerde tot eind februari 8,6% beter dan de S&P 500, een opmerkelijke wending in de markt, zo analyseert Ryan Boothroyd, beleggingsstrateeg bij de vermogensbeheertak van L&G. De stijging van Europese aandelen komt na een periode van extreme voorkeur voor Amerikaanse aandelen. Uit onderzoek van L&G bleek dat vrijwel alle voorspellingen voor 2025 een voorkeur voor Amerikaanse aandelen lieten zien, terwijl de vooruitzichten voor Europa negatief werden beoordeeld. Dit sentiment vertaalde zich ook in portefeuilles: beleggers lieten hun beleggingen overhellen naar Amerikaanse aandelen tegenover Europese in een omvang die sinds 2001 niet meer was gezien.

De Chinese huizenprijzen in 70 steden daalden in februari 2025 met 4,8% op jaarbasis, na een daling van 5,0% in januari. Dat biedt wellicht hoop, maar het was wel de 20e opeenvolgende maand van dalingen. De regering benadrukte onlangs dat het aanpakken van de langdurige neergang op de Chinese vastgoedmarkt een van haar belangrijkste doelstellingen voor het jaar is. Om het probleem aan te pakken, kondigden beleidsmakers plannen aan om op maat gemaakte, stadsspecifieke maatregelen te implementeren om de beperkingen op het kopen van huizen te versoepelen, de vraag naar starters op de markt te benutten en meer huisvestingsopties aan te bieden. Van de steden bleven de prijzen dalen in Peking (-5,5% versus -5,7% in januari), Guangzhou (-7,6% versus -8,4%), Shenzhen (-4,4% versus -5,2%), Tianjin (-2,8% versus -2,1%) en Chongqing (-5,4% versus -5,2%). Omgekeerd stegen de prijzen in Shanghai verder, met een stijging van 5,6%. Op maandbasis daalden de prijzen van nieuwe woningen met 0,1%, na in de voorgaande twee maanden gelijk te zijn gebleven. bron: Nationaal Bureau voor de Statistiek van China

Beweging Chinese huizenmarkt in %

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20635 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht