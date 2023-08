AEX nauwelijks oog voor negatieve impulsen

De AEX zit in een fase dat negatieve impulsen vrij gemakkelijk kunnen worden genegeerd.

De koers van Evergrande is op de beurs van Hongkong met 87% gekelderd, nadat 1,5 jaar geleden de handel was gestaakt vanwege financiële problemen van het vastgoedbedrijf. Het concern heeft 1,5 miljard dollar aan bezittingen en voor 330 miljard dollar aan verplichtingen. Onlangs vroeg Evergrande surseance aan in de VS.

De winst van de Chinese industriële bedrijven zijn met 15,5% gedaald in de periode januari-juli, wat minder is dan de 16,8% over de eerste 6 maanden.

De Chinese aandelenmarkten gingen omhoog, omdat de belasting op effectentransacties is gehalveerd en nu nog slechts 0,05% bedraagt. Bij nauwelijks hogere US futures was Shanghai +1,2%. Nikkei +1.8%, Sensex +0,3% en Hong Kong +1,1%. Euro/dollar is 1,0819. Brent +0,2% op 84,60 dollar.

Even onthouden voor de rente. Fed-president Powell zegt dat de inflatie te hoog is maar dat voorzicht zal worden omgegaan met renteverhogingen. ECB-president Lagarde zegt dat de rente hoog zal blijven als dat nodig is voor een lagere inflatie. Rentes zijn vanmorgen iets lager: US Bonds 4,2236% en Duitse Bunds 2,5640%.

