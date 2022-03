AEX: negatief saldo risico/potentie

De Europese aandelenmarkten zullen zwak aan de nieuwe beursweek beginnen.

Het is wel zo dat CFD’s op Europese indices in de loop van de ochtend wat van hun verlies hebben ingeleverd. Het verloop blijft volatiel, ook omdat veel particulieren een afwachtende houding hebben aangenomen.

Fundamenteel blijven de markten last hebben van de Oekraïne-oorlog en de beweeglijke olieprijs. Brent is vanmorgen 2,7% hoger op 110,86 dollar na een mislukte aanval op de steun van 100 dollar vorige week. Weerstanden liggen op 120 en 140 dollar. Bitcoin/dollar is -2,2% op 40.874.

Azië is wat lager. Shanghai +0,1%, CSI 300 -0,2%, Sensex -0,4% en Hong Kong -1,2%. Japan is gesloten. De Chinese centrale bank heeft de rente ongewijzigd gelaten. Rente een vleugje hoger: Duitse Bunds -0,3720% en US Bonds 2,1852%. Euro/dollar 1,1052.

AEX: Negatief saldo risico/potentie

