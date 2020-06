AEX negeert negatieve impulsen

Europese aandelenmarkten weten vandaag kracht en moed te verzamelen voor een opgaande beweging.

Beleggers zijn niet erg gevoelig voor het plan van VS-president Trump om Chinese bedrijven te delisten op Amerikaanse beurzen. Bedrijven en beurzen zullen zich ongetwijfeld gaan verzetten, maar forse koersdalingen voor deze bedrijven zijn onvermijdelijk als het plan wordt uitgevoerd. Deze bedrijven kunnen dan voor een habbekrats van de beurs worden gehaald en kan in China een nieuwe IPO gedaan worden.

De WHO is bevreesd dat er een tweede coronagolf komst als lockdown overal in de wereld worden beëindigd. Beleggers hebben dit echter zo vaak gehoord dat ze er nauwelijks nog oog voor lijken te hebben. Toch blijft het een gevaar. Bij een draai van de markt zal de AEX (561,70) een aanval doen op de steun van 500.

Azië neemt een afwachtende houding aan. Nikkei en Kospi zijn onveranderd. Hong Kong en Australië zijn +0,1%. Euro/dollar 1,1343. Euro/yuan 8,0183. Goud onveranderd 1.722,80. Brent -1,5% op 40,48 dollar. Goldman Sachs denkt dat de olieprijs met 20% kan dalen. Duitse Bunds +0,002 op min 0,307%. US Bonds onveranderd 0,829%.

