AEX net als Europa onder druk

De kwartaalcijfers van ASML hebben de AEX niet een zetje kunnen geven.

De AEX staat 0,5% lager. ASML staat 4% in de min. De cijfers zijn niet slecht, maar de periode van sappige groei is wel voorbij.

De Chinese economie is in Q3 met 4,9% gegroeid tegen een raming van +4,4% en +6,3% in het vorige kwartaal. Dat kan niet als slecht worden bestempeld gezien de problemen in de vastgoedsector. De winkelverkoop nam in september toe met 5,5% op jaarbasis tegen +4,6% een maand eerder.

De Amerikaanse indices staan wat lager. Ook Europa staat in lichtrood. Nikkei +0,1%, Shanghai -0,8%, Sensex -0,7% en Hong Kong -0,2%. Euro/dollar 1,0580. Brent +1,8% op 91,41 dollar. De spanningen in het Midden-Oosten lopen op na een explosie in een ziekenhuis in Gaza waardoor zeker 500 mensen om het leven zijn gekomen.

