AEX niet onder druk door lagere bankaandelen

De AEX beweegt rond het slot van gisteren. Dat is mooi gezien de dalingen voor de bankaandelen met meer dan 1%, die bij een stagnatie van de stijging van de rente minder ruimte hebben om het nu aangetrokken geld uit te zetten tegen oplopende rentes, maar verruiming van de kredietverlening kan als een positieve katalysator van de marge werken.

Veel bewegingen zijn gericht op een hoopgevende ontwikkeling van de economie. In China stegen de koersen met tot 2% door de hoop dat de overheid stimulerende maatregelen zal nemen.

In Japan is sprake van een interessante ontwikkeling. De inflatie is gedaald naar 3,2% in augustus van 3,3% een maand eerder. Dat is positief, maar toch wordt er rekening mee gehouden dat de centrale bank zal verkrappen. Dat zal gebeurden als de dollar/yen (148,24, +0,5%) boven de 1,50 komt. Veel yennen zijn in het buitenland geparkeerd, maar bij omwisseling moeten flinke verliezen worden geaccepteerd. De dollar/yen is in 5 jaar met ruim 30% gestegen en in 10 jaar zelfs met 51%. Euro/dollar is vanmorgen 1,0642, is -21% in 10 jaar.

Amerikaanse futures: Dow en S&P onveranderd, Nasdaq +0,3%, Europa lager: DAX -0,5%, FTSE 100 -0,2% en Frankrijk -0,9%. Azië: Nikkei -0,6%, Shanghai +1.6%, China 50 +2,2%, Sensex +0,1%, Indonesië +0,6% en Hong Kong +2,2%. Brent +0,6% op 93,86 dollar.

