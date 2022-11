AEX: niet overmoedig worden voor de korte termijn

De hausse op de aandelenmarkten lijkt niet te stoppen.

Het zit op vele fronten dan ook mee: de rentespanningen verminderen en de VS en China lijken te kiezen voor handel in plaats van een nieuwe Koude Oorlog. De economische berichten zijn minder bullish. In het VK is de werkloosheid opgelopen tot 3,6% van 3,5% de vorige maand; in China daalde de winkelverkoop met 0,5% in oktober van +2,5% een jaar eerder; en in Japan is het bnp in Q3 met 0,3% gedaald tegen een raming van +0,3%.

Amerikaanse futures staan duidelijk in de plus met een winst van 0,9% voor de Nasdaq. Nikkei en Sensex onveranderd. Shanghai +1,6% en Hong Kong +4,0%. De Chinese aandelenmarkten kregen een extra zetje nadat de overheid steunmaatregelen heeft aangekondigd voor de vastgoedsector.

Euro/dollar +0,3% op 1,0363. Rentes vrijwel onveranderd. Brent -0,1% op 93,08 dollar. Goud +0,1% op 1.774 dollar. Bitcoin/dollar +2,9% in herstel op 16.870. Deze beweging zou wel eens goklustige investeerders kunnen aantrekken.

Scan onderschrijft niet het marktgevoel

AEX: niet overmoedig worden voor de korte termijn

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17883 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht