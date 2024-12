AEX niet ver verwijderd van bovengrens (888)

De Europese aandelenmarkten stonden op het punt om de nieuwe handelsweek lager te openen, waarbij voorzichtigheid het sentiment domineerde.

In november bleven Europese aandelen achter bij hun wereldwijde collega’s, omdat de bezorgdheid toenam dat de Amerikaanse president-elect Donald Trump zich met tarieven op Europese economieën en bedrijven zou kunnen richten. Beleggers zullen zich concentreren op aankomende PMI-rapporten voor de verwerkende industrie uit de hele regio, samen met Italiaanse BBP-gegevens. In de premarket-handel daalden de Euro Stoxx 50 en Stoxx 600 futures met respectievelijk 0,9% en 0,4%.

Amerikaanse futures en Europa staan lager. Japan daarentegen +0,5% en Shanghai +1,1%. De Caixin China General Manufacturing PMI steeg van 50,3 in oktober naar 51,5 in november 2024, waarmee de marktramingen van 50,5 werden overtroffen en de tweede maand op rij van stijging werd gemarkeerd. Het was ook de snelste expansie van de fabrieksactiviteit sinds juni, dankzij de sterkste groei van de buitenlandse orders sinds februari 2023 en een hernieuwde stijging van de export.

De ING BeleggersBarometer staat in november op een positieve stand van 117, drie punten lager dan in oktober. Uit het onderzoek blijkt dat beleggers terughoudend zijn ten opzichte van duurzaam beleggen. Hoewel 64% van de beleggers kansen ziet bij bedrijven die bijdragen aan de energietransitie heeft slechts 21% van de beleggers daadwerkelijk geïnvesteerd in dergelijke bedrijven. Ondanks dat ASML het de afgelopen maand slechter deed op de beurs, blijft het volgens het grootste deel van de beleggers (20%) het meest kansrijke AEX-bedrijf voor de komende drie maanden. ASM International vertoont een daling en verdwijnt uit de top 5. Ahold Delhaize wordt juist als kansrijker gezien dan een maand geleden en staat deze maand op plek 3. Royal Dutch Shell (plek 2), ING Groep (plek 4) en Unilever (plek 5), maken de top 5 compleet.

