AEX + nieuwe lockdowns + hogere inflatie + hogere rente

De Europese aandelenmarkten zullen afwachtend richting het jaareinde gaan.

Het sentiment zal sterk in het teken staan van de ontwikkeling van het coronavirus. Op veel plekken in de wereld is de economie op slot. Vorig jaar gebeurde dat ook. Dat was toen de basis voor een stagnatie in de aanvoer van onderdelen, halfgeleiders in het bijzonder. Nieuwe lockdowns kunnen het probleem vergroten en prijsopdrijvend (inflatie) werken.

Azië staat onder druk. Nikkei -0,7%, Shanghai -0,7%, CSI 300 -1,2%, Hong Kong -1,0%, maar Australië +1,3%. Euro/dollar 1,1304. Bitcoin -5,7% op 47.912 dollar, Brent +0,8% op 79,20 dollar en goud -0,2% op 1.807. Duitse Bunds +0,01 op min 0,2300%. US Bonds -0,01 op 1,4739%.

AEX oplopend risico

