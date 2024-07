AEX: nog geen knallend koopsignaal

De chart voor de AEX heeft nog geen felgroen koopsignaal gegeven.

Daar zal pas sprake van zijn als de RSI-indicator, nu 61, is gedaald naar 40 of lager. In januari en april dit jaar waren dat duidelijke koopsignalen.

Luca Pesarini: Chief Investment Officer & Portfolio Manager bij ETHENEA: “De wereldwijde renteverlagingscyclus is begonnen. De centrale banken zullen echter zeer voorzichtig te werk gaan. Voor de tweede helft van het jaar kan niet meer dan een gematigde groei worden verwacht. De komende presidentsverkiezingen in de VS en de algemene verkiezingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zorgen stilaan voor politieke onzekerheid. De wereldeconomie stabiliseert zich, hoewel er regionale verschillen zijn en er meer onzekerheid heerst over de groei- en inflatievooruitzichten. De harde cijfers en de voorlopende indicatoren voor economische activiteit geven momenteel tegenstrijdige signalen. De economische gegevens voor de VS zijn goed en alleen de vooruitzichten wijzen op een vertragend momentum. Interessant genoeg geldt voor Europa precies het tegenovergestelde. Toch blijft een zachte landing van de wereldeconomie volgens ons het meest waarschijnlijke scenario. Het desinflatoire proces is in gang gezet. De diensteninflatie blijft echter hardnekkig en er zijn nog geen tekenen dat de inflatie snel zal terugkeren naar de doelstelling van de centrale banken. De monetaire versoepeling, die naar alle waarschijnlijkheid zeer voorzichtig zal worden doorgevoerd, en het verwachte groeiherstel zouden de inflatie boven het streefcijfer kunnen houden.”

De inflatie op jaarbasis in de VS daalde voor de derde maand op rij tot 3% in juni 2024, het laagste niveau sinds juni 2023, vergeleken met 3,3% in mei en onder de prognoses van 3,1%.

Amerikaanse futures staan 0,1% hoger, een reactie op de winstnemingen van gisteren: S&P -0,9%, Nasdaq -2,0%. Europa wil volgen. Nikkei -2,3% door winstnemingen maar dat wordt door een valutawinst van 2,6% ruimschoots gecompenseerd. Hong Kong +2,5% door maatregelen om de trend van short-selling te keren. Euro/dollar 1,0864. Brent +0,5% op 85,82 dollar.

